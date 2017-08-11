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Украина укрепляет границу с Россией

12.08.2017 12:12 — Разное | Ежедневник  
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Украина укрепляет границу с Россией

AFP 2017 / Sergey Bobok

Новый глава погранслужбы Украины Петр Цигикал планирует увеличить количество постов на границе страны и сократить расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами.

"Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями", — сказал он в эфире украинского Пятого канала.

Цигикал отметил, что сегодня расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров — это усложняет работу по охране границы, сообщает РИА Новости.

По его словам, основное внимание ведомство уделяет трем участкам: общая граница с Россией, Беларусью и приднестровский участок.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд гривен (около 150 млн долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.


 
 
 
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Новый глава погранслужбы Украины Петр Цигикал планирует увеличить количество постов на границе страны и сократить расстояние между ними в соответствии с...

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