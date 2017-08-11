Режим питания в жару: советы врача-диетолога Ирины Кабасакал

Хорошо известны рекомендации пить как можно больше воды и не находиться на палящем солнце, особенно, когда солнечный диск находится в зените — с 12 до 14 часов дня. Но этим в жаркую погоду дело не ограничивается.

"Что касается питания, в жаркие дни стоит отказаться от соленой пищи и мяса и отдавать предпочтение больше рыбе и овощам", — советует собеседница Sputnik.



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В период, когда температура превышает 30 градусов, лучше всего устроить себе разгрузочные дни. Пища должна быть легко перевариваемая и не вызывающая гнилостных процессов, потому что жара их только усиливает.

"Лучше всего устраивать разгрузочные дни белково-углеводные, взять нежирную рыбу, разделить ее на 5 частей, от 70 до 100 грамм на прием пищи без соли, и салат 110-130 грамм на прием пищи, и 3-5 раз день таким образом питаться. Или сделать себе разгрузочный день, например, арбузный. И соблюдать питьевой режим", — говорит Ирина Кабасакал.

Тем, кто отдает предпочтение белковой пище, врач-диетолог советует выбирать белки яиц, сыр в небольших количествах, но не мясо птицы, потому что такое мясо все же вызывает процессы гниения в жаркую погоду, а пища должна легко усваиваться и быть не слишком калорийной. Также нужно стараться есть меньше слабостей.

"Что касается разгрузочных дней на одних яблоках, то их мало кто переносит. У меня нет ни одного пациента, который сказал бы: "Вот какой хороший день был на одних яблоках". А кисломолочные продукты —это как раз неплохо, но это только разгрузочные дни. Все должно быть сбалансировано", — рассказывает Ирина Кабасакал.

Что касается питьевого режима, то популярная в Интернете рекомендация выпивать в день не менее двух литров воды также требует пояснений. Необходимое организму количество жидкости рассчитывается в зависимости от массы тела.



© Фото: личный архив И. Кабасакал Худеем со Sputnik: самое подходящее время для огуречной разгрузки

"30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Но я бы сказала, что в такой погодный режим пусть эта норма будет больше на одну треть. И еще важно не пить очень холодную воду, потому что можно заболеть, пусть лучше вода будет теплая, она быстрее всасывается и утоляет жажду. Или это могут быть освежающие лимонады домашнего приготовления, я, например, очень люблю делать тархун", — отмечает Ирина.

По поводу минеральной газированной воды у врача-диетолога нареканий нет, а вот сладкие газированные напитки — дело другое, они не утоляют жажду, а скорее, провоцируют ее, и кроме того, вредны для организма по своему составу.

В то же время на краудфандинговой платформе продолжается сбор средств на книгу "От перца к сердцу" , над которой Ирина Кабасакал работала более 3-х лет.

"Все идет очень хорошо, на сегодняшний день уже 340 спонсоров, а книг уже под 400 заказали. Бывают и периоды затишья, но они очень редкие, потому что я все время что-нибудь придумываю. Сейчас впереди еще два месяца, и еще надо продать около 450-ти книг", — рассказывает собеседница Sputnik.

Беседу с популярным врачом-диетологом Ириной Кабасакал слушайте на радио Sputnik Беларусь.