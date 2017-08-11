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Корниленко останется в «Крыльях Советах» еще на год
12.08.2017 13:12 — Разное | Ежедневник
Kc-camapa.ru
Руководство ФК «Крылья Советов» и 34-летний белорусский футболист Сергей Корниленко подписали соглашение о сотрудничестве.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Действующий контракт продлен еще на один год»,- говорится в сообщении.
За «Крылья Советов» Корниленко, играющий под восьмым номером, выступает с 2011 года. За это время он сыграл за команду 153 матча и забил 39 мячей.
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Руководство ФК «Крылья Советов» и 34-летний белорусский футболист Сергей Корниленко подписали соглашение о сотрудничестве.
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