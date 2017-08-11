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Видеофакт: сотни людей ждут в очереди, чтобы попасть в аквапарк
12.08.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Из-за сильной жары в субботу минчане отправились к воде, в том числе в аквапарк "Лебяжий", что привело к непривычной массовости в центре активного отдыха. На автомобильной парковке уже к полудню не было свободного места. Перед кассами стоят десятки людей, которые временно не могут попасть в сауны и аквазону.
На кадрах, заснятых в аквапарке "Лебяжий", видно, как некоторые люди разворачиваются и выходят из здания обратно на улицу. Мест в холле всем не хватает, некоторые посетителя сидят в ожидании своей очереди даже на лестнице.
Многолюдно в субботу не только в аквапарке: сотни людей отправились и
Из-за жары в Беларуси объявлен
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В столичном аквапарке "Лебяжий" в субботу из-за жары образовались очереди. Смотрите на видео Sputnik, как толпы посетителей ожидают входа в аквазону.
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