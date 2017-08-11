Видеофакт: сотни людей ждут в очереди, чтобы попасть в аквапарк

Из-за сильной жары в субботу минчане отправились к воде, в том числе в аквапарк "Лебяжий", что привело к непривычной массовости в центре активного отдыха. На автомобильной парковке уже к полудню не было свободного места. Перед кассами стоят десятки людей, которые временно не могут попасть в сауны и аквазону.

На кадрах, заснятых в аквапарке "Лебяжий", видно, как некоторые люди разворачиваются и выходят из здания обратно на улицу. Мест в холле всем не хватает, некоторые посетителя сидят в ожидании своей очереди даже на лестнице.

Многолюдно в субботу не только в аквапарке: сотни людей отправились и на Минское море . Горожане располагались даже возле мест у контейнеров для мусора на обочине.

Из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности . Температура в некоторых регионах страны поднимется до 35 градусов тепла.