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Видеофакт: сотни людей ждут в очереди, чтобы попасть в аквапарк

12.08.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Из-за сильной жары в субботу минчане отправились к воде, в том числе в аквапарк "Лебяжий", что привело к непривычной массовости в центре активного отдыха. На автомобильной парковке уже к полудню не было свободного места. Перед кассами стоят десятки людей, которые временно не могут попасть в сауны и аквазону.

На кадрах, заснятых в аквапарке "Лебяжий", видно, как некоторые люди разворачиваются и выходят из здания обратно на улицу. Мест в холле всем не хватает, некоторые посетителя сидят в ожидании своей очереди даже на лестнице.

Многолюдно в субботу не только в аквапарке: сотни людей отправились и на Минское море. Горожане располагались даже возле мест у контейнеров для мусора на обочине.

Из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Температура в некоторых регионах страны поднимется до 35 градусов тепла.

 
 
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В столичном аквапарке "Лебяжий" в субботу из-за жары образовались очереди. Смотрите на видео Sputnik, как толпы посетителей ожидают входа в аквазону.

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