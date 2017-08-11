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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Михаила Саакашвили

12.08.2017 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Михаила Саакашвили
© Sputnik Александр Полегенько
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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Михаилу Саакашвили, представившись заместителем администрации президента Украины Петра Порошенко.

Полную запись телефонного разговора пранкеры отправили телеканалу "Россия 24".

"Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется", — сказал Михаил Саакашвили в одной части шестиминутного разговора.

При этом бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области заявлял о своем влиянии, связях и ″большом имени″.

"Всё это я буду использовать для конкретных, определённых целей против этих олигархических типажей", — добавил Саакашвили.

С пранкерами Михаил Саакашвили общался из Венгрии, куда он прилетел по уже недействующему украинскому паспорту. 26 июля экс-губернатор Одесской области был лишен гражданства Украины из-за того, что при его получении предоставил о себе недостоверные сведения.

 
Теги: Минск
 
 
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Пранкеры разыграли Саакашвили, позвонив от лица зама администрации Порошенко.

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