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Лопату в зубы и пошел работать: чего Лукашенко ждет от "тунеядцев"

12.08.2017 15:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам главы государства, в Беларуси очень малый процент нетрудоспособных граждан по отношению ко всему населению.

"Конечно, будет какой-то малый процент, маленький-маленький, людей, которые ни на что не способны. Хватает у нас, к сожалению, алкашей и проходимцев в жизни. Как их заставить работать? Специфическими методами будем заставлять", — сказал Лукашенко.

В то же время, как отметил президент, в Беларуси есть и трудоспособные граждане, которые по разным причинам попросту не хотят работать. 

Лопату в зубы и пошел работать: чего Лукашенко ждет от "тунеядцев"
© Фото: пресс-служба президента
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"Есть люди, которые могут, но отлынивают, особенно у нас тут, на западных рубежах, есть где туда-сюда проехать, это мы тоже подумаем, что сделать. Вот этих людей, все-таки надо им ставить такие условия, чтобы они шли работать и швеями, и бетонщиками, и прочее", — отметил Лукашенко.

Методы воздействия на неработающих граждан могут разниться в зависимости от каждой конкретной ситуации. Процесс должен идти встречный. Где-то заставлять, где-то наклонять, но людей надо приучать к труду, убежден глава государства.

"Нельзя создавать вот этот так называемый класс безработных. Если мы не станем их вовлекать в общественно-полезный труд, значит, мы будем создавать вот этот класс. И он будет увеличиваться. Нам это допустить нельзя", — заявил Лукашенко.

Руководителям и чиновникам на местах нужно подумать, каким образом действовать. По словам президента, власть на местах будет дана исключительно в соответствии с Декретом № 3.

"Мы вычленим тех людей персонально, кто может, но не хочет, кто хочет, но не может. И тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются. На данный момент у нас, я думал, 300 тысяч. А их 540 тысяч. Полмиллиона безработных ходят, которые подпадают под третий Декрет. Я думал, их 300 тысяч. А их полмиллиона", — резюмировал Лукашенко.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В Беларуси нельзя создавать класс безработных: "алкашей", "проходимцев" и "тех, кто отлынивает" нужно заставлять работать специфическими методами, заявил президент...

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