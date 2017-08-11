По словам главы государства, в Беларуси очень малый процент нетрудоспособных граждан по отношению ко всему населению.

"Конечно, будет какой-то малый процент, маленький-маленький, людей, которые ни на что не способны. Хватает у нас, к сожалению, алкашей и проходимцев в жизни. Как их заставить работать? Специфическими методами будем заставлять", — сказал Лукашенко.

В то же время, как отметил президент, в Беларуси есть и трудоспособные граждане, которые по разным причинам попросту не хотят работать.

"Есть люди, которые могут, но отлынивают, особенно у нас тут, на западных рубежах, есть где туда-сюда проехать, это мы тоже подумаем, что сделать. Вот этих людей, все-таки надо им ставить такие условия, чтобы они шли работать и швеями, и бетонщиками, и прочее", — отметил Лукашенко.

Методы воздействия на неработающих граждан могут разниться в зависимости от каждой конкретной ситуации. Процесс должен идти встречный. Где-то заставлять, где-то наклонять, но людей надо приучать к труду, убежден глава государства.

"Нельзя создавать вот этот так называемый класс безработных. Если мы не станем их вовлекать в общественно-полезный труд, значит, мы будем создавать вот этот класс. И он будет увеличиваться. Нам это допустить нельзя", — заявил Лукашенко.

Руководителям и чиновникам на местах нужно подумать, каким образом действовать. По словам президента, власть на местах будет дана исключительно в соответствии с Декретом № 3 .

"Мы вычленим тех людей персонально, кто может, но не хочет, кто хочет, но не может. И тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются. На данный момент у нас, я думал, 300 тысяч. А их 540 тысяч. Полмиллиона безработных ходят, которые подпадают под третий Декрет. Я думал, их 300 тысяч. А их полмиллиона", — резюмировал Лукашенко.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.