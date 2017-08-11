МЧС опубликовало видео тушения подстанции в центре Минска

Пожар в трансформаторной подстанции на проспекте Независимости, 53 произошел в девять утра. В течение часа прибывшие на место ЧП спасатели локализовали, а затем полностью потушили пожар.

На кадрах видно, как из подстанции вырываются языки пламени в несколько метров, а группа спасателей из брандспойтов заливает огонь.

Пострадавших в результате возгорания подстанции нет. Однако из-за отключения трансформатора на час пропало электричество в домах по улицам Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и частично на проспекте Независимости.

После подключения резервного трансформатора электроснабжение в домах возобновилось. Причина возгорания устанавливается.