Аномальная жара заставила белорусов переместиться на пляжи

Пляжи Минского моря трещат не только от ценителей досуга у водоёмов. Компанию им составляют их железные кони.

Автомобили отдыхающих, зачастую припаркованы со всевозможными нарушениями правил дорожного движения. Желание охладиться в такую жару заставляет идти на ухищрения.

Солнце загнало минчан в воду, а некоторые все же предпочли охлаждаться чаем.