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Аномальная жара заставила белорусов переместиться на пляжи

12.08.2017 17:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пляжи Минского моря трещат не только от ценителей досуга у водоёмов. Компанию им составляют их железные кони.

Автомобили отдыхающих, зачастую припаркованы со всевозможными нарушениями правил дорожного движения. Желание охладиться в такую жару заставляет идти на ухищрения.

Солнце загнало минчан в воду, а некоторые все же предпочли охлаждаться чаем.

 
 
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Пришедшая в Беларусь жара, заставила жителей городов переместиться ближе к водоёмам. Смотрите на видео Sputnik как от жары закипают самовары.

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