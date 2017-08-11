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Плов, пахлава и танцы – в Минске прошел праздник культуры Азербайджана

12.08.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В белорусской столице во второй раз прошел праздник культуры Азербайджана. На территории Верхнего города выступили танцевальные коллективы "Легенды Кавказа" и Sari gelin. Горожан также угостили национальными блюдами страны — пловом, пахловой и кутабами.

Плов, пахлава и танцы – в Минске прошел праздник культуры АзербайджанаМинске" title="Видеофакт: Рецепты вкусных драников презентовали на ярмарке в Минске" class="">
© Sputnik/ Артем Бордовский, Сергей Пушкин
Видеофакт: Рецепты вкусных драников презентовали на ярмарке в Минске

"Желаю вам всегда быть прекрасными, веселыми, в хорошем настроении. У нас хороший народ, который уважает чужие культурные ценности. Да здравствует наша дружба!" — поприветствовал минчан Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси.

Организаторами праздника культуры Азербайджана выступили Мингорисполком, а также международное общественное объединение "Конгресс Азербайджанских общин" под патронажем посольства Азербайджана в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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На территории Верхнего города в Минске прошел праздник азербайджанской культуры. Смотрите на видео, как горожан угощали национальной едой Азербайджана и...

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