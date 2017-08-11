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Беларусь заняла второе место среди стран, в которых россияне тратят меньше всего денег

12.08.2017 19:12 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь заняла второе место среди стран, в которых россияне тратят меньше всего денег

Thinktanks.by

По подсчетам «Яндекс.Деньги», наименьший размер разового платежа российского туриста в Беларуси составляет 1285 росс. рублей. Меньше россияне тратят только в Украине (1280 росс. рублей) и в самой России (889 росс. рублей).

Проанализировав статистику сервиса «Яндекс.Деньги», специалисты назвали Турцию страной, где российские туристы «стараются ни в чем себе не отказывать».

«Турция, например, оказалась не только самой популярной страной для отдыха, но и местом, где россияне стараются ни в чем себе не отказывать: средний чек [здесь] один их самых высоких», — говорится в сообщении «Яндекс.Деньги», поступившем в РБК.

По данным сервиса, средний размер разового платежа владельцев пластиковых карт «Яндекс.Деньги» в Турции составил летом 2017 года 4158 росс. рублей. Бóльшие суммы российские туристы за один раз тратили только в Германии (5475 росс. рублей) и Таиланде (4604 росс. рублей).

В остальных странах средний размер разового платежа существенно ниже. В первую пятерку, по подсчетам экспертов, вошли также Греция (3843 росс. рублей) и Италия (3229 росс. рублей).

«Россия предлагает отдыхающим не только многообразие туристических направлений, но и возможность сэкономить: средний чек здесь самый низкий среди топ-20 популярных для туризма стран», — подчеркивается в сообщении «Яндекс.Деньги».


 
 
 
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По подсчетам «Яндекс.Деньги», наименьший размер разового платежа российского туриста в Беларуси составляет 1285 росс. рублей. Меньше россияне тратят только в...

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