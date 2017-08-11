Жниво было важным периодом в жизни белорусского крестьянина, это был практически праздник для семьи — дань уважения земле и хлебу. Чтобы урожай был хорошим, крестьяне пели песни, водили хороводы.

Традиции прошлых лет продемонстрировали в Музее народной архитектуры и быта в Озерце. Участники праздника урожая "Жыцень" показали, как правильно срезать колосья серпом и сооружать снопы, а также провели мастер-классы по плетению венков.

Финалом действа стал обряд по изгнанию мух. Затем гостей праздника урожая накормили традиционным караваем.