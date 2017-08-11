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Как работать серпом – в Озерце прошел праздник урожая "Жыцень"
12.08.2017 19:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Жниво было важным периодом в жизни белорусского крестьянина, это был практически праздник для семьи — дань уважения земле и хлебу. Чтобы урожай был хорошим, крестьяне пели песни, водили хороводы.
Традиции прошлых лет продемонстрировали в Музее народной архитектуры и быта в Озерце. Участники праздника урожая "Жыцень" показали, как правильно срезать колосья серпом и сооружать снопы, а также провели мастер-классы по плетению венков.
Финалом действа стал обряд по изгнанию мух. Затем гостей праздника урожая накормили традиционным караваем.
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В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта проходило обрядовое мероприятие "Житень". Sputnik запечатлел, как крестьяне серпом собирают урожай.
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