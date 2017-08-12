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"Танковый биатлон" в Подмосковье завершился – узнайте место белорусов

12.08.2017 20:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. В подмосковном Алабино завершилась гонка "Танкового биатлона", в котором одержала победу команду России, об этом сообщает РИА Новости.

Команда России стала победительницей "Танкового биатлона-2017": российские военные преодолели дистанцию за 1 час 30 минут и 43 секунды.

Второе место заняли военнослужащие Казахстана. Их результат: 1 час 45 минут 41 секунда. На третьем месте танкисты Китая с итогом 1 час 46 минут и 50 секунд.

Последнее место заняли военные Беларуси, дистанцию они преодолели за 1 час 48 минут и 40 секунд.

Ранее белорусские танкисты по результатам "Эстафеты" вышли в финал, уступив в гонке только россиянам.

Всего в состязаниях "Танкового биатлона" в 2017 году принимали участие команды 19 стран.

Сегодня же состоится торжественное закрытие третьих по счету "Армейских международных игр".

 
Теги: Минск
 
 
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На предварительном этапе белорусские танкисты уступили только российским военным.

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