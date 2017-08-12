﻿ Дудинского и Раецкую поздравляют со свадьбой под фото в Instagram. 21.by
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Дудинского и Раецкую поздравляют со свадьбой под фото в Instagram

12.08.2017 20:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пользователи социальных сетей поздравили музыкантов Дениса Дудинского и Екатерину Раецкую со свадьбой, которая состоялась в пятницу, и прокомментировали фотографии молодоженов.

Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой прошла в пятницу в загородном конно-историческом клубе "Золотая шпора" под Воложином. Сегодня звезды выложили первые фотографии с торжества в социальные сети.

Попытка провалилась. Счастья молодым! Дорогие мои, @katyarayaa @dudinski_denis храните друг друга, любите, будьте рядом, держитесь за руки, чтобы ни было на горизонте!

 
 
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Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой прошла в пятницу в загородном конно-историческом клубе "Золотая шпора" под Воложином.

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