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Дудинского и Раецкую поздравляют со свадьбой под фото в Instagram
12.08.2017 20:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Пользователи социальных сетей поздравили музыкантов Дениса Дудинского и Екатерину Раецкую со свадьбой, которая состоялась в пятницу, и прокомментировали фотографии молодоженов.
Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой прошла в пятницу в загородном конно-историческом клубе "Золотая шпора" под Воложином. Сегодня звезды выложили первые фотографии с торжества в социальные сети.
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