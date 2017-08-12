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В Озерце показали, как изгонять мух

13.08.2017 08:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Традиции прошлых лет продемонстрировали в Музее народной архитектуры и быта в Озерце. Участники праздника урожая "Жыцень" показали, как правильно срезать колосья серпом и сооружать снопы, а также провели мастер-классы по плетению венков. Гостям показали еще один важный обряд — "Выгнанне мух".

Крестьянка должна была сесть верхом на кочергу и, прыгая по кругу, прогонять насекомых. Вдобавок жителям дома следовало прогонять мух березовым веником, приговаривая заклинания.

 
 
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В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта проходило обрядовое мероприятие "Житень". Смотрите на видео Sputnik один из обрядов праздника –...

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