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Граница с Литвой стоит: более 600 фур не могут попасть в Евросоюз

13.08.2017 08:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Более 600 грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщает Sputnik.

Проблемы на границе в Литвой возникли 11 августа: литовские пограничники проинформировали о сбое программного обеспечения в ПП "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас". Сообщалось, что неполадки должны быть устранены до 17 августа.

Согласно данным Государственного пограничного комитета Беларуси на 08:00 13 августа, 646 большегрузов ожидают выезда в ЕС:

  • "Котловка" — 140
  • "Каменный Лог" — 280
  • "Бенякони" — 129
  • "Привалка" — 97

На латвийском направлении также наблюдаются небольшие трудности с пересечение границы: "Григоровщина" — 30, "Урбаны" — 90.

Вместе с на белорусско-польской границе все чисто.

Ранее белорусские пограничники обратились в водителям с рекомендацией двигаться через пункты пропуска других сопредельных стран, в частности, выбрать северные пункты пропуска в польском направлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Самым загруженным пунктом пропуска является "Каменный Лог". Вместе с тем, ПП на белорусско-польской границе совершенно свободны.

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