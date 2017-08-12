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Граница с Литвой стоит: более 600 фур не могут попасть в Евросоюз
13.08.2017 08:24 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Более 600 грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщает Sputnik.
Проблемы на границе в Литвой возникли 11 августа:
Согласно данным
На латвийском направлении также наблюдаются небольшие трудности с пересечение границы: "Григоровщина" — 30, "Урбаны" — 90.
Вместе с на белорусско-польской границе все чисто.
Ранее белорусские пограничники обратились в водителям с рекомендацией двигаться через пункты пропуска других сопредельных стран, в частности, выбрать северные пункты пропуска в польском направлении.
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Самым загруженным пунктом пропуска является "Каменный Лог". Вместе с тем, ПП на белорусско-польской границе совершенно свободны.
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