Граница с Литвой стоит: более 600 фур не могут попасть в Евросоюз

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Более 600 грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщает Sputnik.

Проблемы на границе в Литвой возникли 11 августа: литовские пограничники проинформировали о сбое программного обеспечения в ПП "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас". Сообщалось, что неполадки должны быть устранены до 17 августа.

Согласно данным Государственного пограничного комитета Беларуси на 08:00 13 августа, 646 большегрузов ожидают выезда в ЕС:

"Котловка" — 140

"Каменный Лог" — 280

"Бенякони" — 129

"Привалка" — 97

На латвийском направлении также наблюдаются небольшие трудности с пересечение границы: "Григоровщина" — 30, "Урбаны" — 90.

Вместе с на белорусско-польской границе все чисто.

Ранее белорусские пограничники обратились в водителям с рекомендацией двигаться через пункты пропуска других сопредельных стран, в частности, выбрать северные пункты пропуска в польском направлении.