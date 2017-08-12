ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: белорусы наблюдали за звездопадом Персеиды

13.08.2017 09:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Белорусы в ночь на 13 августа могли наблюдать за необычным небесным явлением — звездопадом Персеиды, сообщает Sputnik.

Падение большого количества метеоров было зафиксировано в ночь с 12 на 13 августа. Наблюдать за звездопадом, по словам астроном, лучше всего было в предрассветные часы — потоки метеоров лучше всего были видны северо-восточной части небосвода, южнее созвездия Кассиопея.

Падающие частицы, размер которых не превышает размера песчинки, сгорают в атмосфере нашей планеты на высоте порядка 80-100 километров. Для потока Персеиды характерна скорость падения около 50-60 км/с. Поэтому маленькие частицы, обладая колоссальной энергией, вспыхивают.

Земля на протяжении года пересекает несколько метеорных потоков. Метеорный поток Персеиды — один из наиболее масштабных, его земляне могут наблюдать на протяжении нескольких недель.

Это небесное явление не представляет опасности для людей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Белорусы в ночь на 13 августа могли наблюдать за необычным небесным явлением — звездопадом Персеиды, сообщает Sputnik. Падение большого...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как буддийский монах ушел из монастыря и стал самой красивой моделью Таиланда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика