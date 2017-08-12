Фотофакт: белорусы наблюдали за звездопадом Персеиды

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Белорусы в ночь на 13 августа могли наблюдать за необычным небесным явлением — звездопадом Персеиды, сообщает Sputnik.

Падение большого количества метеоров было зафиксировано в ночь с 12 на 13 августа. Наблюдать за звездопадом, по словам астроном, лучше всего было в предрассветные часы — потоки метеоров лучше всего были видны северо-восточной части небосвода, южнее созвездия Кассиопея.

Падающие частицы, размер которых не превышает размера песчинки, сгорают в атмосфере нашей планеты на высоте порядка 80-100 километров. Для потока Персеиды характерна скорость падения около 50-60 км/с. Поэтому маленькие частицы, обладая колоссальной энергией, вспыхивают.

Земля на протяжении года пересекает несколько метеорных потоков. Метеорный поток Персеиды — один из наиболее масштабных, его земляне могут наблюдать на протяжении нескольких недель.

Это небесное явление не представляет опасности для людей.