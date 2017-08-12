ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков откроет белорусскую выставку в Казахстане

13.08.2017 10:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Кобяков откроет белорусскую выставку в Казахстане

Doctordicks.ru.com

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отправился с рабочим визитом в Казахстан.

Как сообщается на сайте правительства, 13 августа у него запланирована встреча с премьер-министром Республики Казахстан Бактыжаном Сагинтаевым, во время которой будут обсуждены актуальные вопросы как двустороннего сотрудничества, так и в рамках интеграционных объединений. Также главы правительств Беларуси и Казахстана примут участие в открытии выставки "MadeinBelarus. Astana" и работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.

В этот же день Андрей Кобяков примет участие в официальной церемонии открытия Национального дня Республики Беларусь в рамках Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017". 

На следующий день, 14 августа, премьер-министр Республики Беларусь примет участие в заседании Евразийского межправительственного состава. На повестке дня находятся  13 вопросов. На рассмотрение премьер-министров будет представлен доклад о ходе работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС. Детально будет рассмотрен ход работы над проектом  Соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках союза.  Также главы правительств обсудят проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов интеграционного объединения. В центре внимания будет формирование единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики. Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнёрами союза и иные темы, представляющие взаимный интерес.

Также запланировано совместное посещение премьер-министрами стран-участниц ЕМС павильонов государств-членов ЕАЭС на Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017". 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отправился с рабочим визитом в Казахстан.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Путь к вершине: как горы становятся откровением и тестом на прочность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика