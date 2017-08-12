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Хождения Александра Сухарева: Беларусь не в Минске, а за кольцевой

13.08.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В походах по Беларуси, которые Александр Сухарев совмещает с музыкальным творчеством, самое главное — правильно просчитать всю логистику.

"Мой распорядок, как я все планировал, утром в 7-8, или, если надо побольше пройти, то в 6 я стартую и иду до обеда фактически. Это и есть 25-30 километров", — говорит Сухарев.

Во время первого пешего тура музыкант думал, что в дороге нужно останавливаться на отдых осле пройденных 10-ти километров, однако довольно быстро понял, что это ошибка: как только начинаешь отдыхать, через 5-10 минут понимаешь, что идти дальше вообще не хочешь.

Хождения Александра Сухарева: Беларусь не в Минске, а за кольцевой
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Несут меня ноги: как начались хождения Александра Сухарева по Беларуси

"Ноги становятся просто чугунными, и очень тяжело вкатываться потом. Я понял, что надо себя пересилить, реально ты проходишь первую десятку, начинаешь уставать, потом идешь на жилах до 15-ти, и после них оно существует — второе дыхание. Ты идешь на автомате и последние 7-8 километров проходишь совершенно в другом настроении", — говорит Сухарев.

За время походов у музыканта уже сложился привычный режим — полдня идешь, к обеду приходишь, отдыхаешь, и вечером концерт.

"Что мне понравилось — это дикая перезагрузка мозга, когда ты один, наедине с природой, ты понимаешь, что жизнь совершенно другая, чем ты ее себе представляешь. Когда происходит такая перезагрузка, ты относишься по-другому к километрам, к песням, к людям и к себе самому. За счет этих походов я научился себя уважать", — отмечает артист.

Кроме того, немало открытий Александр Сухарев сделал для себя и о родной стране.

"Я посмотрел на Беларусь по-новому, наконец-то я начал понимать, что происходит за кольцевой. Беларусь не в Минске. Беларусь за кольцевой. И она очень разная. И, в общем-то, она такая, какой ты хочешь ее видеть", — говорит музыкант.

Беседу с певцом и музыкантом Александром Сухаревым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Популярный певец и музыкант Александр Сухарев рассказывает радио Sputnik Беларусь о том, какие неожиданные открытия совершил во время своих пеших концертных туров по...

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