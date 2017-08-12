День Беларуси на ЭКСПО-2017: визит Кобякова и космические перспективы /

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков находится с трехдневным рабочим визитом в Казахстане, где принимает участие в работе белорусско-казахстанского бизнес-форума, кроме того, на 14 августа запланировано заседание Евразийского межправительственного совета.

В ходе визита белорусского премьера в Казахстан между двумя странами уже подписан ряд соглашений, в том числе и документ о взаимодействии в области совместных космических исследований.

В воскресенье, 13 августа, премьер-министры Беларуси и Казахстана приняли участие в официальной церемонии открытия Национального дня Беларуси на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана.

"В полдень по минскому времени был дан официальный старт празднованию национального дня Беларуси, прозвучали гимны двух стран — Казахстана и Беларуси, были подняты флаги, выступили с приветственной речью премьеры", — рассказала Жаркинова.



Пресс-служба Президента РФ Президент Казахстана собирается посетить Беларусь

В своем приветственном слове премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев особо отметил уникальность белорусского павильона, где представлен весь спектр белорусской машиностроительной отрасли, последние разработки ученых в сфере "энергии будущего", новинки энергосберегающей экологически чистой техники и оборудования.

"Здесь даже представлен оригинальный макет электробуса, который привлек внимание многих гостей выставки. А с традиционной культурой посетители выставки могут познакомиться через представленные льняные, керамические, соломенные изделия", — отметила журналист.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в своей речи назвал Казахстан проверенным временем другом и очень значимым партнером на международной арене. По его словам, по сравнению с прошлым годом, за последние 6 месяцев наблюдается 80% роста товарооборота между странами.

"Белорусский премьер также подчеркнул актуальность выставки в Астане — представленные на форуме проекты завтра лягут в основу ответа на вопросы — как обеспечить энергетическую безопасность государства и максимально бережно и эффективно использовать имеющиеся у стран ресурсы", — рассказала Жаркинова.

Тем временем, национальный день Беларуси на "ЭКСПО" в самом разгаре — посетители могут познакомиться с творчеством знаменитого на весь мир хореографического ансамбля "Хорошки" и ансамбля песни "Церніца". Всего же в международной выставке участвуют 115 стран и 22 международные организации.

Беседу с менеджером национальной компании "Астана ЭКСПО 2017" Саидой Жаркиновой слушайте на радио Sputnik Беларусь.