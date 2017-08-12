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День Беларуси на ЭКСПО-2017: визит Кобякова и космические перспективы
13.08.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков находится с трехдневным рабочим визитом в Казахстане, где принимает участие в работе белорусско-казахстанского бизнес-форума, кроме того, на 14 августа запланировано заседание Евразийского межправительственного совета.
В ходе визита белорусского премьера в Казахстан между двумя странами уже подписан ряд соглашений, в том числе и документ о взаимодействии в области совместных космических исследований.
В воскресенье, 13 августа, премьер-министры Беларуси и Казахстана приняли участие в официальной церемонии открытия Национального дня Беларуси на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана.
"В полдень по минскому времени был дан официальный старт празднованию национального дня Беларуси, прозвучали гимны двух стран — Казахстана и Беларуси, были подняты флаги, выступили с приветственной речью премьеры", — рассказала Жаркинова.
Пресс-служба Президента РФ
В своем приветственном слове премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев особо отметил уникальность белорусского павильона, где представлен весь спектр белорусской машиностроительной отрасли, последние разработки ученых в сфере "энергии будущего", новинки энергосберегающей экологически чистой техники и оборудования.
"Здесь даже представлен оригинальный макет электробуса, который привлек внимание многих гостей выставки. А с традиционной культурой посетители выставки могут познакомиться через представленные льняные, керамические, соломенные изделия", — отметила журналист.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в своей речи назвал Казахстан проверенным временем другом и очень значимым партнером на международной арене. По его словам, по сравнению с прошлым годом, за последние 6 месяцев наблюдается 80% роста товарооборота между странами.
"Белорусский премьер также подчеркнул актуальность выставки в Астане — представленные на форуме проекты завтра лягут в основу ответа на вопросы — как обеспечить энергетическую безопасность государства и максимально бережно и эффективно использовать имеющиеся у стран ресурсы", — рассказала Жаркинова.
Тем временем, национальный день Беларуси на "ЭКСПО" в самом разгаре — посетители могут познакомиться с творчеством знаменитого на весь мир хореографического ансамбля "Хорошки" и ансамбля песни "Церніца". Всего же в международной выставке участвуют 115 стран и 22 международные организации.
Беседу с менеджером национальной компании "Астана ЭКСПО 2017" Саидой Жаркиновой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Менеджер национальной компании "Астана ЭКСПО 2017" Саида Жаркинова рассказала радио Sputnik Беларусь о том, как проходит Национальный день Беларуси на выставке ЭКСПО-2017...
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