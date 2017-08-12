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Более 700 фур не могут выехать из Беларуси в Литву

13.08.2017 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Очередь из более чем 700 большегрузов образовалась на белорусской-литовской границе, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на 14:00, больше всего фур стоят на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" — там "застряли" 290 грузовиков. В ПП "Бенякони" ждут своей очереди 140 авто, в ПП "Привалка" — 127, а в "Котловке" — 140. Попасть в Литву также не могут 25 легковых автомобилей.

155 грузовиков скопились в пунктах пропуска на латвийском направлении: 60 в "Григоровщине" и 95 в "Урбанах".

На въезд в РБ стоят 80 грузовых авто, направляющиеся из Польши, 20 — из Латвии и 10 — из Литвы.

Очереди на белорусско-литовской границе начали образовываться в пятницу, когда у литовских таможенников на всех пунктах пропуска случился сбой в программном обеспечении. Все большегрузы как на въезд, так и на выезд на данный момент оформляются в ручном режиме. Устранить неполадки должны до 17 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Легковых авто на этом направлении в разы меньше – на границе стоят только 25 машин.

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