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Известная итальянская luxury-компания выходит на рынок Беларуси
13.08.2017 15:00 — Разное | Ежедневник
Luxe.co
Компания Safilo Group, занимающаяся производством очков под собственными и лицензионными брендами, объявила о выходе на рынки Беларуси и Казахстана.
Как сказано в сообщении, выход на рынки этих стран «с высоким потенциалом роста» способствуют достижению одной из ключевых целей стратегического плана компании до 2020 года – расширению коммерческую сеть Safilo до 40 стран в мире».
Продукция Safilo производится на фабриках в Италии, Словении, США и Китае. В ее портфеле такие бренды как Safilo, Polaroid, Carrera, Smith, а также лицензионные марки Banana Republic, BOSS,
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Компания Safilo Group, занимающаяся производством очков под собственными и лицензионными брендами, объявила о выходе на рынки Беларуси и Казахстана.
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