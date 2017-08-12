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Кратковременные дожди и грозы придут в Беларусь в понедельник

13.08.2017 15:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы придут в Беларусь в понедельник, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Кратковременные дожди и грозы придут в Беларусь в понедельник
© Sputnik Кирилл Каллиников
Как минчане спасались от жары: очереди в аквапарках и полные пляжи

Осадки прогнозируются ночью и утром в отдельных районах страны. Днем кратковременные дожди могут пройти лишь по юго-востоку.

Ветер, согласно прогнозам синоптиков, северо-западный и умеренный, а при грозах порывистый.

В ночное время температура воздуха будет варьироваться от 10 до 16 градусов, по юго-востоку — до 19 градусов. Днем прогнозируется от 21 до 27 градусов тепла.

Аномально жаркая погода установилась в стране в последние несколько дней. В субботу, 12 августа, столбик термометра поднялся до отметки в 35 градусов. Минчане, спасаясь от зноя, устремились поближе к воде. 

 
Теги: Минск
 
 
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Жара, которая наблюдается в Беларуси в последние дни, спадет - прогнозируется от 21 до 27 градусов тепла.

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