МИНСК, 13 авг — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы придут в Беларусь в понедельник, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



© Sputnik Кирилл Каллиников Как минчане спасались от жары: очереди в аквапарках и полные пляжи

Осадки прогнозируются ночью и утром в отдельных районах страны. Днем кратковременные дожди могут пройти лишь по юго-востоку.

Ветер, согласно прогнозам синоптиков, северо-западный и умеренный, а при грозах порывистый.

В ночное время температура воздуха будет варьироваться от 10 до 16 градусов, по юго-востоку — до 19 градусов. Днем прогнозируется от 21 до 27 градусов тепла.

Аномально жаркая погода установилась в стране в последние несколько дней. В субботу, 12 августа, столбик термометра поднялся до отметки в 35 градусов. Минчане, спасаясь от зноя, устремились поближе к воде.