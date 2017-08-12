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Минск и Москва должны продолжать сотрудничество, а не возвращаться к начальной точке двухсторонних отношений.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 24" , передает ТАСС.

"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через третьи пункты пропуска. То есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", - сказал он.

Президент Беларуси добавил, что "очень важно не допустить отката (в двусторонних отношениях - прим. ТАСС), а потихонечку двигаться вперед, ведь процесс пошел". "У нас есть большая перед обществом задолженность по созданию Союзного государства. Мы здорово здесь потеряли, на многих направлениях нам надо двигаться. Самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускам откаты", - отметил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: У нас есть большая перед обществом задолженность по созданию Союзного государства Минск и Москва должны продолжать сотрудничество, а не возвращаться к начальной точке двухсторонних отношений.

Директор ФСБ России Александр Бортниковс 1 февраля установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ. Как отмечалось в пояснительной записке к приказу ФСБ России, он "направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы РФ на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".