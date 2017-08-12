Дают жару: как знаменитости наслаждаются знойными выходными

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Говорят, лето — маленькая жизнь, а значит, каждый день нужно проживать по максимуму, чтобы позже вспоминать об этом с ностальгией.

Российские и белорусские звезды, видимо, взяли это правило на вооружение. Ведь, несмотря на жару, они успевают и работать, и даже свадьбу отмечать.

Лера Кудрявцева радует поклонников в Instagram своими фотографиями с отдыха. На них ведущая купается и демонстрирует точеную фигуру на пляже. Судя по снимкам, сопровождают теледиву мама и сестра.