Беларусь за 15 лет стала одним из мировых лидеров по развитию информационно-компьютерных технологий

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В течение 2002-2016 годов по индексу ICT Development, рассчитывающемуся Международным союзом электросвязи в рамках проекта «Измерение информационного общества», Беларусь поднялась на 26 позиций. Таких темпов нет ни у одной другой страны.

За этот период Беларусь поднялась в рейтинге ICT Development с 57 - го места на 31- ую позицию

В 2007 году Беларусь занимает 54-е место и уступает по темпам развития информатизации не только странам Балтии, но и России и Украине. Но примерно с этого времени начинается стремительное движение в рейтинге вверх, и вскоре Беларусь станет самой информатизированной страной в СНГ.

В 2008 году Беларусь 55-ая, но опережает Украину. В 2010 году она – 52-ая, в 2011 – 46-ая, в 2012 – 41-ая. В 2013 году, поднявшись на 38- е место, Беларусь обходит Россию и Литву. В 2015 году Беларусь уже 36-ая и становится выше Латвии. В 2016 году Беларусь занимает 31-ю строчку.

Индекс ИКТ состоит из одиннадцати показателей, среди которых доступ к информационно-коммуникационным технологиям (количество абонентов проводной и мобильной связи, ширина внешнего интернет-шлюза), степень их использования (количество активных пользователей мобильной связи и интернета), а также навыки использования ИКТ у жителей страны.