СМИ: Елизавета II может отречься от престола

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Королева Елизавета II намерена через четыре года отречься от престола и передать корону сыну — принцу Чарльзу, сообщило издание The Mirror со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

По неподтвержденной информации, королева рассказала о своих планах ближайшему окружению. Кроме того, уже запущена процедура подготовки документов, которые понадобятся для смены монарха.

Официальный представитель королевы Роберт Джобсон заявил в интервью Daily Mail, что "говорил с несколькими высокопоставленными придворными, которые ясно дали понять, что подготовка к переходу короны продвигается вперед".

По данным другого источника, королева помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что "когда настанет время, передача короны будет спокойной".

Елизавета II — царствующая королева Великобритании с 1952 года по настоящее время. Взошла на престол в возрасте 25 лет после кончины своего отца — короля Георга VI.