Беларусь глазами инвестора: зона комфорта или повышенного риска? /

Управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев и профессиональный управленец и интерим-менеджер Геннадий Терпиловский говорят, что в последнее время наблюдается не слишком приятная тенденция — инвесторы уезжают из Беларуси, и тому есть сразу несколько причин.

"Такая тенденция возникла в связи с некоторой непрозрачностью, которая присутствует на рынке Беларуси. Есть инвесторы, которые заходят на предприятие на определенный период времени для того, чтобы купить некую долю или само предприятие, увеличить его стоимость и через какое-то время продать его", — рассказывает Лев.

При принятии решения о покупке, как правило, инвестор анализирует открытые источники информации — статистические данные, баланс предприятия, из чего делает вывод: есть ли у предприятия потенциал к дальнейшему росту. Но такая информация далеко не всегда содержит достоверные данные.

"То есть по балансу на предприятии, например, достаточно много активов, которые серьезно стоят, а инвестор зачастую принимает решение на основе документов. Покупая долю и приходя на предприятие, он видит, что эти активы по балансу и документам отличные, а реально они уже ничего не стоят. Рыночная стоимость равна нулю или даже в минусе", — говорит юрист.

В таком случае инвестору, который уже совершил сделку о покупке, приходится менять свою приоритетную задачу, отмечает собеседник.

"Возникает интересная ситуация, когда инвестор уже купил такое "мертвое" предприятие. У него стоит задача не увеличить стоимость, а выйти из этого предприятия и избежать, в том числе, и субсидиарной ответственности", — рассказывает Лев.

В отдельных ситуациях инвестору не остается ничего другого, кроме как обанкротить предприятие.

"Если говорить о громких инвестиционных проектах, которые есть в Беларуси, когда, по определенным причинам инвестор не смог исполнить инвестиционный договор, в этой ситуации земля конфискуется, как и все то, что он успел на ней построить. Потом эту же землю с уже начатым инвестиционным проектом можно продать еще раз", — рассказывает Терпиловский.

Беседу с управляющим партнером адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борисом Львом и профессиональным управленцем и интерим-менеджером Геннадием Терпиловским слушайте на радио Sputnik Беларусь.