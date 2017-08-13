Медовый спас: поклониться Кресту и освятить мед

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Православная церковь в понедельник празднует Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, также этот день называют Медовый Спас.



© Sputnik/ Виктор Толочко Успенский пост у православных: подражание самой Богородице

В августе православная церковь отмечает три праздника, посвященных Всемилостивому Спасителю и пресвятой Богородице. В народной культуре эти праздники получили свое название. 14 августа — Медовый или Маковый Спас либо Спас на воде, 19 августа — Яблочный Спас, 29 августа — Хлебный, Ореховый Спас, Спас на полотне.

Как сообщили Sputnik в Белорусской православной церкви, накануне праздника в храмах будет отслужена всенощная, во время которой выносится для поклонения Крест, священнослужители и верующие поют тропарь Кресту, по словам священнослужителей, утром на литургии совершают чин малого освящения воды, а также меда нового сбора.

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По словам священнослужителей, традиция святить мед никак не связана с праздником, который церковь отмечает в этот день. Также в этот день церковь отмечает Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

История праздника

Этот праздник был установлен в IX веке в Константинополе. 1 августа часть Животворящего Креста из домовой церкви греческих императоров приносили в храм Святой Софии, священники совершали чин освящения воды.

Август — самый жаркий месяц, когда быстро распространялись болезни, умирало много людей. Поэтому верующие шли в церковь, прикладывались к Кресту, на котором был распят Христос, пили освященную им воду и выздоравливали.

Народные традиции на Медовый спас

Как рассказали Sputnik этнографы, в народе на Медовый спас, который также называли еще и Спас на воде, принято было освящать колодцы.

По словам собеседников агентства, Медовый спас — это праздник пчеловодов, в народе также считалось, что тот, кто родится в этот день, станет хорошим пасечником.

В народе считалось, что с этого дня пчелы прекращают делать мед, поэтому "заламывали соты".

"Люди верили в то, что если пасечник не заломает соты, соседские пчелы перетаскают весь мед", — рассказали этнографы. "Для того, чтобы на следующий год был богатый медосбор, первый сот пчеловод отдавал сиротам, больным, вдовам", — сообщили собеседники агентства.

В этот день также принято было святить в храмах мак.

"В народе считали, что в этот день нужно есть много мака. Поэтому с маком пекли пироги, блины, делали вареники", — рассказали культурологи.

По их словам, на Первый Спас "защипывали" горох, причем говорили при этом: "Сколько гороха, столько денег". Также в народе верили, что на Медовый Спас нужно давать милостыню.