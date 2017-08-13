ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как Том Круз получил травму на съемках 6 части "Миссии: невыполнима"

14.08.2017 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Голливудский актер Том Круз получил травмы во время съемок шестой части шпионской киносаги "Миссия: невыполнима", сообщал в воскресенье сайт TMZ.

​Несчастный случай произошел в Лондоне. Портал опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер, который часто выполняет трюки без помощи каскадера, попытался со страховкой перепрыгнуть с одной крыши на другую, но не справился и в итоге сильно ударился о стену. Затем 55-летний актер забрался на крышу, перепрыгнул обратно, и его увели сотрудники съемочной группы. О серьезности полученных травм не сообщается. 

​Сам Том Круз никак не прокомментировал случившееся в социальных сетях. 

К слову, это не первый инцидент, который произошел на съемках фильма с участием актера. В 2015 году при подготовке киноленты "Мена" упал самолет, на котором находилось три сотрудника съемочной группы — двое из них погибли. Круза на борту не оказалось.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете появилось видео, на котором показано, как актер проиграл битву со стеной, в которую не вписался.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Примеряем сервисный комбинезон. Один день работы на официальном сервисе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика