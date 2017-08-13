|
Как Том Круз получил травму на съемках 6 части "Миссии: невыполнима"
14.08.2017 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Голливудский актер Том Круз получил травмы во время съемок шестой части шпионской киносаги "Миссия: невыполнима", сообщал в воскресенье сайт
Несчастный случай произошел в Лондоне. Портал опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер, который часто выполняет трюки без помощи каскадера, попытался со страховкой перепрыгнуть с одной крыши на другую, но не справился и в итоге сильно ударился о стену. Затем 55-летний актер забрался на крышу, перепрыгнул обратно, и его увели сотрудники съемочной группы. О серьезности полученных травм не сообщается.
Сам Том Круз никак не прокомментировал случившееся в социальных сетях.
К слову, это не первый инцидент, который произошел на съемках фильма с участием актера. В 2015 году при подготовке киноленты "Мена" упал самолет, на котором находилось три сотрудника съемочной группы — двое из них погибли. Круза на борту не оказалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете появилось видео, на котором показано, как актер проиграл битву со стеной, в которую не вписался.
|
Архив (Разное)
Комментарии