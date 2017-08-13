МИНСК, 14 авг — Sputnik. Голливудский актер Том Круз получил травмы во время съемок шестой части шпионской киносаги "Миссия: невыполнима", сообщал в воскресенье сайт TMZ .

WATCH: Tom Cruise limps away after performing a stunt on the London set of Mission: Impossible 6: https://t.co/foAftTdYZU pic.twitter.com/Z7U4n0pquR — Good Morning America (@GMA) 14 августа 2017 г.

​Несчастный случай произошел в Лондоне. Портал опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер, который часто выполняет трюки без помощи каскадера, попытался со страховкой перепрыгнуть с одной крыши на другую, но не справился и в итоге сильно ударился о стену. Затем 55-летний актер забрался на крышу, перепрыгнул обратно, и его увели сотрудники съемочной группы. О серьезности полученных травм не сообщается.

Tom Cruise appeared to have suffered an injury while performing a stunt on the set of Mission: Impossible 6. https://t.co/0u4QWUHifm pic.twitter.com/zLuKfkNblT — E! News (@enews) 13 августа 2017 г.

​Сам Том Круз никак не прокомментировал случившееся в социальных сетях.

К слову, это не первый инцидент, который произошел на съемках фильма с участием актера. В 2015 году при подготовке киноленты "Мена" упал самолет, на котором находилось три сотрудника съемочной группы — двое из них погибли. Круза на борту не оказалось.