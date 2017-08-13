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В ЕРИП более 95 процентов организаций перешли на IBAN

14.08.2017 09:49 — Разное | Ежедневник  
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В ЕРИП более 95 процентов организаций перешли на IBAN

Более 95 % организаций, принимающих платежи за свои услуги через ЕРИП, завершили свой переход на IBAN, предоставив в НКФО «ЕРИП» информацию о своем счете в международном формате.

Как сообщила пресс-служба ЕРИП, полностью завершили переход и могут принимать платежи в свою пользу все организации системы ЖКХ, являющиеся участниками ЕРИП. С организациями, не предоставившими свои реквизиты в формате IBAN, продолжается активная работа с целью скорейшей активации их услуг для плательщиков.

PR-менеджер ОАО «НКФО «ЕРИП» Олег Чумаков: «Поставщики услуг, то есть юридические лица и индивидуальные предприниматели или некоммерческие объединения, которые являются участниками системы, но до сих пор не предоставили информацию по своим реквизитам в IBAN, в данный момент в дереве услуг ЕРИП не отображаются. Так мы защищаем плательщиков от возможности совершить ошибочный платеж».

По состоянию на 1 августа 2017 года в ЕРИП можно оплатить более 61 тысячи различных услуг. Участниками системы являются более 14,5 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.

 
 
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Более 95 % организаций, принимающих платежи за свои услуги через ЕРИП, завершили свой переход на IBAN, предоставив в НКФО «ЕРИП» информацию о своем счете в...

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