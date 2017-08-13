ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Прохоров выйдет из US Rusal

14.08.2017 09:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Михаил Прохоров выйдет из US Rusal

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова планирует осенью полностью выйти из капитала US Rusal, продав остающиеся у нее 6,7% акций компании.

Как пишет газета «Коммерсантъ», группа Михаила Прохорова собирается сделать продать акции до ноябрьской ребалансировки фондового индекса MSCI. Пакет ценных бумаг, как пояснил источник газеты, продадут в рынок. При этом, по его словам, уже существуют предварительные договоренности о том, что порядка 3% акций может выкупить один из банков. Какая именно это кредитная организация, собеседник «Коммерсанта» не уточнил.

Однако в основном кредиторе US Rusal — Сбербанке, а также в ВТБ, в который был заложен пакет ОНЭКСИМа в US Rusal и который вместе со Сбербанком является основным кредитором En+, ничего о возможной сделке не знают. Об этом газете сообщили источники, близкие к этим кредитным организациям.

Также о планах покупки акций US Rusal не слышали и в Газпромбанке, куда вместе со Сбербанком заложены принадлежащие ОНЭКСИМу акции генкомпании «Квадра», и Альфа-банке, где находятся ценные бумаги ОНЭКСИМа в «Ренессанс Кредите», рассказали собеседники «Коммерсанта». При этом один из них, как уточняет издание, не исключил, что выкуп акций банком может проводиться в интересах одного из акционеров алюминиевой компании.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова планирует осенью полностью выйти из капитала US Rusal, продав остающиеся у нее 6,7% акций компании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Реал" обыграл в гостях "Барселону" несмотря на липовый пенальти в свои ворота и удаление Роналду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика