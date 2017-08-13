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Игры престола: отречется ли Елизавета и в чью пользу?

14.08.2017 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг - Sputnik. Королева Елизавета планирует отказаться от престола, рассказала британская The Mirror со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Игры престола: отречется ли Елизавета и в чью пользу?
© AFP/ Justin TALLIS
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В воскресенье СМИ предполагали, что трон достанется Принцу Чарльзу, однако вечером источник уточнил, что королева отречется в пользу внука Уильяма и его супруги герцогини Кейт Мидлтон. Sputnik разбирался, что происходит при Букингемском дворце.

Что с королевой

Сейчас королеве девяносто один год, и отказываться от короны она планирует отнюдь не в этом году, а когда ей исполнится девяноста пять. Об этом королева сообщила своим приближенным, которые и передали информацию в СМИ. Официальных комментариев из Букингемского дворца пока не последовало, официальные СМИ также не спешат публиковать эту информацию, отречение от престола и не опровергли, и не подтвердили. Поэтому пользователи соцсетей новость об отречении называют фейком.

Королева Елизавета встала во главе британского престола в 1952 году. В день коронации ей был всего двадцать один год. Тогда она пообещала, что всю свою жизнь, будь она долгой или короткой, будет служить своему народу и королевской семье, частью которой является.

​Елизавета правит дольше всех, кто когда-либо до нее занимал престол и правил империей, и данные экзит-поллов показывают, что она все еще пользуется популярностью. Если бы корону у королевы принял сын Чарльз, он стал бы самым немолодым монархом, из когда-либо коронованных в Британии.

Следующим на трон претендует принц Уильям, старший сын Чарльза. Третий в очереди - Герцог Кэмбриджский трехлетний правнук Елизаветы.

Кому корону

Отречение Елизовета гарантировало бы принцу Чарльзу корону, но в воскресенье вечером издание Life & Style со ссылкой на анонимный источник сообщило, что королева решила передать трон внуку Уильяму, уточнив, что именно в принце и его супруге Кейт она видит будущее. Королева сказала, что потратила годы на то, чтобы дом Виндзоров процветал и сейчас она уверена, что у Уильяма и жены достанет энергии, чтобы продолжить ее дело в реалиях современного мира, сообщает издание со ссылкой на анонимный источник.

Игры престола: отречется ли Елизавета и в чью пользу?
© REUTERS Kevin Light
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Источник также процитировал королеву, которая отметила, что монархия сейчас не имеет прежнего уважения и власти, какими прежде обладала, и считает, что Уильям и Кейт те люди, которые смогут это изменить.

В последний раз СМИ распространили данные о том, что королева собирается отречься от престола в апреле минувшего года, так что есть все основания доверять не анонимному источнику при дворце, а обещанию королевы править до своего последнего дня.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Источники во дворце сообщили британским СМИ, что следующей правящей королевской четой станут принц Уильям и герцогиня Кейт. Официальных комментариев пока не...

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