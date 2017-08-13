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Гидромет: теплая погода в Беларуси сохранится, лето продолжается

14.08.2017 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Синоптики обещают теплую с дождями и грозами погоду, во второй половине недели ожидается до 32 градусов тепла, сообщили в Гидромете.

Первую половину недели погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

Гидромет: теплая погода в Беларуси сохранится, лето продолжается
© Sputnik Кирилл Каллиников
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"В понедельник среду в Беларуси сохраниться переменная облачность, преимущественно осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидаются туманы. Температура во вторник ночью будет 8-14, днем 21-27, в среду ночью 9-16, днем 23-29", — сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Далее с Западной Европы малоактивные атмосферные фронты принесут в республику теплые и более влажные воздушные массы, сказал он.

В отдельных районах страны возможны кратковременные дожди, днем грозы.

Температура воздуха в четверг ночью будет 13-18, днем 23-29, по югу 30-31, в пятницу ночью 11-18, днем 24-29, по югу 30-32, уточнил синоптик.

По его словам, в субботу на северо-западе ожидаются кратковременные дожди, грозы, температура ночью 13-20, днем 25-32. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, температура ночью 14-21, днем 24-29, по востоку 30-32, сказал Рябов.

 
Теги: Минск
 
 
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На неделе в Беларуси ожидается до 32 градусов тепла, местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.

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