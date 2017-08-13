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Елизавета II отречется от престола в пользу принца Чарльза
14.08.2017 11:21 — Разное | Ежедневник
Королева Великобритании Елизавета II заявила о намерении отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза.
Как сообщила The Mirror со ссылкой на источники в Букингемском дворце, о королева Елизавета II намерена через 4 года передать престол принцу Чарльзу.
В настоящее время Королеве Великобритании исполнился 91 год. Получается, что трон она передаст уже в 95 лет. Причем наследнику принцу Чарльзу на тот момент уже исполнится 74 года. СМИ сообщают, что во дворце уже начали готовить необходимые документы для передачи трона.
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Королева Великобритании Елизавета II заявила о намерении отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза.
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