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В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 17 человек

14.08.2017 11:06 — Разное | Ежедневник  
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В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 17 человек

В Буркина-Фасо при нападении на турецкий ресторан "Азиз Стамбул", который находится в центре Уагадугу, погибли 17 человек, еще 8 ранены.

Полиция уже оценила произошедшее как теракт. Согласно предварительным данным, нападение было совершено тремя вооруженными людьми ночью 14 августа.

Боевики подъехали на автомобиле к ресторану и открыли стрельбу из автоматов по посетителям, которые сидели на террасе.

Несмотря на то, что полицейские оперативно прибыли на место происшествия 17 посетителей ресторана были убиты и еще 8 ранены. Сами нападавшие были убиты в перестрелке с полицейскими.

 
 
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В Буркина-Фасо при нападении на турецкий ресторан "Азиз Стамбул", который находится в центре Уагадугу, погибли 17 человек, еще 8 ранены.

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