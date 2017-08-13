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В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 17 человек
14.08.2017 11:06 — Разное | Ежедневник
В Буркина-Фасо при нападении на турецкий ресторан "Азиз Стамбул", который находится в центре Уагадугу, погибли 17 человек, еще 8 ранены.
Полиция уже оценила произошедшее как теракт. Согласно предварительным данным, нападение было совершено тремя вооруженными людьми ночью 14 августа.
Боевики подъехали на автомобиле к ресторану и открыли стрельбу из автоматов по посетителям, которые сидели на террасе.
Несмотря на то, что полицейские оперативно прибыли на место происшествия 17 посетителей ресторана были убиты и еще 8 ранены. Сами нападавшие были убиты в перестрелке с полицейскими.
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В Буркина-Фасо при нападении на турецкий ресторан "Азиз Стамбул", который находится в центре Уагадугу, погибли 17 человек, еще 8 ранены.
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