На чемпионат Европы по ручному сенокошению низинных болот в республиканском биологическом заказнике "Споровский" приехали в этом году 32 команды, причем пять из них — женские. А ведь косить — работа нелегкая. Тем более что участникам предстояло косить высокую болотную траву, растущую на кочках.

Соревнования проходили на лугу возле деревни Высокое. Для каждого участника выделили участок 3 м на 100 м. Его нужно не просто быстрее всех пройти, но и чище.

Но все-таки главная цель "Споровских сенокосов" — экологическая. Фестиваль призван привлечь внимание к проблеме сохранности низинных болот. Заказник — уникальная территория, где обитают редкие птицы и животные. Из-за изменений климата и нерационального использования земель низинные болота зарастают, их обязательно нужно выкашивать.

Помимо соревнования по сенокошению фестиваль традиционно приглашает поиграть в футбол на болоте. Смотрите в фотоленте Sputnik, кадры со "Споровских сенокосов".