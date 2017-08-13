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Коси, коса, пока роса – как прошли "Споровские сенокосы"
14.08.2017 11:46 — Разное | Sputnik Беларусь
На чемпионат Европы по ручному сенокошению низинных болот в республиканском биологическом заказнике "Споровский" приехали в этом году 32 команды, причем пять из них — женские. А ведь косить — работа нелегкая. Тем более что участникам предстояло косить высокую болотную траву, растущую на кочках.
Соревнования проходили на лугу возле деревни Высокое. Для каждого участника выделили участок 3 м на 100 м. Его нужно не просто быстрее всех пройти, но и чище.
Но все-таки главная цель "Споровских сенокосов" — экологическая. Фестиваль призван привлечь внимание к проблеме сохранности низинных болот. Заказник — уникальная территория, где обитают редкие птицы и животные. Из-за изменений климата и нерационального использования земель низинные болота зарастают, их обязательно нужно выкашивать.
Помимо соревнования по сенокошению фестиваль традиционно приглашает поиграть в футбол на болоте. Смотрите в фотоленте Sputnik, кадры со "Споровских сенокосов".
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У споровских косцов дело в субботу спорилось, хотя уже ранним утром в Березовском районе стояла невыносимая жара.
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