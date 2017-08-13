За выходные в Беларуси погибло три мотоциклиста

В Беларуси за прошедшие выходные произошло несколько ДТП с участием мотоциклистов, три из которых закончились трагично.

Согласно сводке МВД, на выходных в ДТП погибли трое мотоциклистов. Одна из аварий произошла в Минске на МКАД: на 53-м километре дороги 33-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. Пострадал сам водитель и его пассажирка, 26-летняя женщина. Оба пострадавшие были госпитализированы, мужчина умер в больнице утром. По информации со страницы пострадавшей девушки, мотоцикл подрезал легковой автомобиль: водитель просто не заметил байк. Официально данная информация не подтверждена.

В Узденском районе 18-летний житель одной из близлежащих деревень в 2 часа ночи выехал за пределы проезжей части на мотоцикле, после чего врезался в дерево. Молодой человек умер в больнице, его пассажир госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в Дрогическом районе, где 46-летний местный житель врезался в металлическое ограждение моста. Мужчина погиб на месте пот полученных травм.