Руководителю профсоюза РЭП предъявлено обвинение





Руководителю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу предъявлено обвинение в неуплате налогов.

Как сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, Геннадию Федыничу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Беларуси.

В рамках предъявления обвинения к руководителю профсоюза применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В качестве обвиняемой по делу привлечен также главный бухгалтер, который в настоящее время находится под стражей.