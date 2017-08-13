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Руководителю профсоюза РЭП предъявлено обвинение
14.08.2017 11:53 — Разное | Ежедневник
Руководителю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу предъявлено обвинение в неуплате налогов.
Как сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, Геннадию Федыничу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Беларуси.
В рамках предъявления обвинения к руководителю профсоюза применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В качестве обвиняемой по делу привлечен также главный бухгалтер, который в настоящее время находится под стражей.
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Руководителю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу предъявлено обвинение в неуплате налогов.
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