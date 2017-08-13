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Дрон "решил" сесть прямо на палубу авианосца "Королева Елизавета"
14.08.2017 12:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Авианосец "Королева Елизавета" пришвартовался в порту шотландского города Инвергордон, а местные любители аэросъемки, группа Black Isle Images, решили запечатлеть корабль. Когда оператор совершал съемки с дрона, поднялся сильный ветер, тогда программа квадрокоптера решила посадить аппарат прямо на палубу авианосца.
© AP/ Color China Photo
На удивление, дрон приземлился на боевой корабль без каких-либо препятствий. Оператор оставил свои координаты охране верфи, чтобы забрать беспилотник, но никто с ним не связался. Когда ветер стих, дрон вновь беспрепятственно поднялся в воздух. Затем кадры авианосца, снятые Black Isle Images, появились в Facebook.
Министерство обороны Великобритании в итоге было обеспокоенно фактом приземления летательного аппарата видеографов на авианосец. Теперь ведомство готово пересмотреть политику безопасности на судне.
Авианосец "Королева Елизавета" — крупнейшее судно британского флота, его длина составляет почти 300 метров, оно весит 65 тысяч тонн, а стоит четыре миллиарда долларов. Корабль рассчитан на использование самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки.
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В Шотландии любители аэросъемки запечатлели крупнейший британский авианосец, а затем беспрепятственно посадили квадрокоптер на палубу. Смотрите на видео, как...
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