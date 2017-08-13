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Юные таланты примут участие в Koktebel Jazz Party

14.08.2017 12:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг - Sputnik. В юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира станут  молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры г. Москвы, юные таланты Крыма, а также финалисты популярных телевизионных российских шоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".

Юные таланты примут участие в Koktebel Jazz Party
© Sputnik Владимир Астапкович
Koktebel Jazz Party объявил имена первых участников

Выступления юных джазовых музыкантов пройдут на Волошинской сцене в артистическом поселке Коктебель с 18 по 20 августа. К основным фестивальным площадкам  Koktebel Jazz Party 19 августа добавится еще одна — сцена  в Международном  детском центре "Артек" в крымском поселке Гурзуф. Джазовые композиции в исполнении участников телевизионных шоу талантов — девятилетней Алины Сансызбай из Алматы, десятилетней Марии  Панюковой из Новомосковска, тринадцатилетней Александры Соловьевой из Москвы и шестнадцатилетней Софии Ацбехи Негги из Санкт-Петербурга, — смогут послушать как сами артековцы на большой "Артек-Арене", так и зрители фестиваля  Koktebel Jazz Party  в поселке Коктебель — видеомост объединит обе площадки, разделенные почти полутора сотнями километров.

С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте  koktebel-jazz.ru.  Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017.

Время работы площадок фестиваля Koktebel Jazz Party с 18 по 20 августа:

  • Главная сцена (Коктебель) — ежедневно с 19:00 Крымское время
  • Волошинская сцена (Коктебель) — ежедневно с 15:00 Крымское время
  • "Артек-Арена" (МДЦ "Артек", Гурзуф) — 19 августа с 20:00 Крымское время

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра.  Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

 
Теги: Минск
 
 
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Выступления юных джазовых музыкантов пройдут на Волошинской сцене в артистическом поселке Коктебель с 18 по 20 августа.

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