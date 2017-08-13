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На выезд из Беларуси - огромные очереди из сотен фур

14.08.2017 12:52 — Разное | БДГ  
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На белорусской стороне границы снова собралось огромное количество грузовиков - они стоят на выезде в Литву, а на выезде в Польшу собрались очереди из легковых авто.

По последним данным Госпогранкомитета, на выезд из Беларуси в литовском направлении собралось более пятисот грузовых автомобилей. Большая часть грузовиков собралась в Каменном Логе. На 12 часов там стояло 290 грузовиков, еще 100 ждали выезда в Котловке, 113 - в Беняконях, в Привалке - 61 автомобиль. На выезд в Литву также собрались очереди из легковых автомобилей, однако они не столь впечатляющи: всего на выезд стоит порядка 40 авто.

Что касается польского направления, то здесь сегодня также очереди, однако уже из легковых авто. Выезда из Беларуси ожидают более 280 машин.

Есть небольшие очереди и в латвийском направлении: порядка 15 автомобилей ожидают выезда в Урбанах.

Стоит отметить, что 11 августа ГПК распространил информацию, согласно которой до 17 августа в пунктах пропуска «Мядининкай» (Каменный Лог), «Лаворишкес» (Котловка), «Шальчининкай» (Бенякони), «Райгардас» (Привалка) из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении таможенное оформление грузового транспорта при движении как  на въезд, так и на выезд в Литву будет производиться в ручном режиме.

 
 
Ссылка на источник 21
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На белорусской стороне границы снова собралось огромное количество грузовиков - они стоят на выезде в Литву, а на выезде в Польшу собрались очереди из легковых...

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