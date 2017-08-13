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Минчане принесли в храм святить мед нового сбора
14.08.2017 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Сегодня, 14 августа Православная церковь празднует Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, в народе этот день называют Медовый Спас, или Спас на воде.
© Sputnik / Виктор Толочко
С самого утра в храмах были отслужены литургии, на которых был совершен малый чин освящения воды, а также меда. По традиции на площадке перед Свято-Духовым кафедральным собором были установлено длинные столы, на которых прихожане выставили банки с медом, а также соты, другую полезную продукцию пчел. После литургии священники освятили мед нового сбора.
Медовый спас — это праздник пчеловодов, многие пасечники привезли свою продукцию и выставили возле храма.
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Тысячи жителей белорусской столице принесли в храмы освящать мед нового урожая. Смотрите на видео, как верующие отмечают Медовый спас.
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