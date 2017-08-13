Минчане принесли в храм святить мед нового сбора

Сегодня, 14 августа Православная церковь празднует Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, в народе этот день называют Медовый Спас, или Спас на воде.



© Sputnik / Виктор Толочко Медовый спас: поклониться Кресту и освятить мед

С самого утра в храмах были отслужены литургии, на которых был совершен малый чин освящения воды, а также меда. По традиции на площадке перед Свято-Духовым кафедральным собором были установлено длинные столы, на которых прихожане выставили банки с медом, а также соты, другую полезную продукцию пчел. После литургии священники освятили мед нового сбора.

Медовый спас — это праздник пчеловодов, многие пасечники привезли свою продукцию и выставили возле храма.