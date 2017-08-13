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Минчане принесли в храм святить мед нового сбора

14.08.2017 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня, 14 августа Православная церковь празднует Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, в народе этот день называют Медовый Спас, или Спас на воде.

Минчане принесли в храм святить мед нового сбора
© Sputnik / Виктор Толочко
Медовый спас: поклониться Кресту и освятить мед

С самого утра в храмах были отслужены литургии, на которых был совершен малый чин освящения воды, а также меда. По традиции на площадке перед Свято-Духовым кафедральным собором были установлено длинные столы, на которых прихожане выставили банки с медом, а также соты, другую полезную продукцию пчел. После литургии священники освятили мед нового сбора.

Медовый спас — это праздник пчеловодов, многие пасечники привезли свою продукцию и выставили возле храма.

 
 
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Тысячи жителей белорусской столице принесли в храмы освящать мед нового урожая. Смотрите на видео, как верующие отмечают Медовый спас.

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