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Опубликованы кадры жесткого задержания закладчиков в Минской области
14.08.2017 13:26 — Разное | Sputnik Беларусь
УВД Минского облисполкома опубликовал оперативные кадры задержания закладчиков психотропов в Минском районе. С поличным были задержаны восемь человек. Подозреваемые распространяли амфетамин и гашиш.
© Sputnik Кирилл Каллиников
На записи видно, как оперативники проникли в квартиру подозреваемых, обезвредили их и провели процедуру допроса. При этом ни один из задержанных в ходе предварительного допроса не указал, на какой магазин он работает.
Задержанные получали наркотики из интернет-магазина, а затем распространяли его с помощью закладок в Минском районе.
Первыми были задержаны оптовые дилеры психотропов, предварительно они сделали порядка 60 закладок с двумя килограммами амфетамина и 800 граммами гашиша.
Основными покупателями психотропов были жители Минска. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
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Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома выявили сеть распространения психотропов. Смотрите на видео...
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