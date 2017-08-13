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Что курил: житель Борисова чуть не сжег свой дом и попал в реанимацию

14.08.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Очередной инцидент произошел в Минской области 13 августа. В 10.06 в службу спасения поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Юбилейной в городе Борисове, рассказала представитель МЧС.

"Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС обнаружили, что из окна дома идет дым. В комнате спасатели нашли хозяина 1970 года рождения, пострадавший бригадой скорой помощи с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализирован в реанимацию Борисовской районной больницы", — рассказала Швайбович.

В результате пожара огнем были повреждены постельные принадлежности и пол на площади одного квадратного метра, уточнила представитель МЧС.

Причина пожара в настоящее время устанавливается, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

"С начала года в Минской области по причине неосторожного обращения с огнем погибли 40 человек, 36 из них были пьяны", — отметила представитель МЧС.

Спасатели рекомендуют гражданам не курить в доме, особенно в состоянии опьянения, сказала Швайбович.

Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области Анастасии Швайбович слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Из 40-ка жителей Минской области, погибших в пожарах с начала года, 37 находились в состоянии опьянения, рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель...

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