



С целью создания эффективной системы противодействия схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, в ЕАЭС создадут единый механизм прослеживаемости товаров.

"В узком кругу мы обсудили проект соглашения о механизме прослеживаемости товаров. Нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, недопускающая вовлечения товаров в нелегальный оборот", - заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Андрей Кобяков отметил, что Беларусь, заявляя о готовности выполнять все взятые на себя союзнические обязательства, ожидает такого же ответственного подхода и от других сторон, пишет БЕЛТА .

"Мы сегодня договорились, что в соглашении будет отражено, что прослеживаемость должна работать на взаимной основе", - сказал он.

Глава правительства также сообщил, что в Беларуси нацелены на то, что с начала 2018 года заработает новый Таможенный кодекс ЕАЭС.

"Этот прогрессивный документ направлен на создание комфортных условий для бизнес-среды и предпринимательской деятельности. Ожидаем, что таможенное регулирование станет одним из стимулирующих факторов экономического развития государств союза, повышения их транзитной, инвестиционной и туристической привлекательности, увеличения экспортного потенциала", - подчеркнул Андрей Кобяков.