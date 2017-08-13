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Энергетики показали, кто ежегодно атакует опоры ЛЭП в августе
14.08.2017 13:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Ежегодно в августе энергетики России, Беларуси, Украины, Польши и ряда других стран отмечают сезонную проблему — атаку аистов на опоры ЛЭП: птицы выбирают для гнездования именно столбы линий электропередач.
© Sputnik / Виктор Толочко
Птицы кружат над ЛЭП, могут садиться на элементы конструкции опор, нередко аисты погибают от электрической дуги. Встречаются случаи, когда отходы жизнедеятельности аистов на изоляторах приводят к отключению ЛЭП.
"Белэнерго" выпустило ролик с архивными кадрами, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблему.
Согласно статистике энергетиков, только за последнюю неделю в Беларуси 5,5% всех отключений в распределительных сетях 6-10 кВ произошло по вине птиц.
Хотя сами повреждения не критичные, энергетики больше беспокоятся за жизни птиц. Поэтому все чаще при строительстве и ремонте линий устанавливаются защитные или птицеотпугивающие устройства.
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Производственное объединение "Белэнерго" обратило внимание на традиционную проблему – гнездование аистов на ЛЭП. Смотрите на видео опасные поселения птиц.
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