Энергетики показали, кто ежегодно атакует опоры ЛЭП в августе

Ежегодно в августе энергетики России, Беларуси, Украины, Польши и ряда других стран отмечают сезонную проблему — атаку аистов на опоры ЛЭП: птицы выбирают для гнездования именно столбы линий электропередач.



© Sputnik / Виктор Толочко Аисты в Беларуси становятся на крыло и добавляют проблем энергетикам

Птицы кружат над ЛЭП, могут садиться на элементы конструкции опор, нередко аисты погибают от электрической дуги. Встречаются случаи, когда отходы жизнедеятельности аистов на изоляторах приводят к отключению ЛЭП.

"Белэнерго" выпустило ролик с архивными кадрами, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблему.

Согласно статистике энергетиков, только за последнюю неделю в Беларуси 5,5% всех отключений в распределительных сетях 6-10 кВ произошло по вине птиц.

Хотя сами повреждения не критичные, энергетики больше беспокоятся за жизни птиц. Поэтому все чаще при строительстве и ремонте линий устанавливаются защитные или птицеотпугивающие устройства.