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Энергетики показали, кто ежегодно атакует опоры ЛЭП в августе

14.08.2017 13:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ежегодно в августе энергетики России, Беларуси, Украины, Польши и ряда других стран отмечают сезонную проблему — атаку аистов на опоры ЛЭП: птицы выбирают для гнездования именно столбы линий электропередач.

Энергетики показали, кто ежегодно атакует опоры ЛЭП в августе
© Sputnik / Виктор Толочко
Аисты в Беларуси становятся на крыло и добавляют проблем энергетикам

Птицы кружат над ЛЭП, могут садиться на элементы конструкции опор, нередко аисты погибают от электрической дуги. Встречаются случаи, когда отходы жизнедеятельности аистов на изоляторах приводят к отключению ЛЭП.

"Белэнерго" выпустило ролик с архивными кадрами, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблему.

Согласно статистике энергетиков, только за последнюю неделю в Беларуси 5,5% всех отключений в распределительных сетях 6-10 кВ произошло по вине птиц.

Хотя сами повреждения не критичные, энергетики больше беспокоятся за жизни птиц. Поэтому все чаще при строительстве и ремонте линий устанавливаются защитные или птицеотпугивающие устройства.

 
 
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Производственное объединение "Белэнерго" обратило внимание на традиционную проблему – гнездование аистов на ЛЭП. Смотрите на видео опасные поселения птиц.

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