Подросток, утонувший на реке в Дрибине, не умел плавать /

Дрибинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту утопления 14-летнего мальчика на реке Бася в Дрибине , сказал представитель СК.

Трагедия случилась днем 13 августа. Как выяснили следователи, подросток вместе с семьей приехали из деревни Пудовня Дрибинского района на реку Бася, расположенную между деревнями Новождановичи и Яськовщина.

"Около 13 часов 40 минут семья находилась на берегу реки, а подросток ходил по воде вдоль берега. Плавать он не умел. Берега реки имеют крутые склоны и резкие перепады глубин. В какой-то момент ребенок ушел под воду и исчез", — рассказал Кабакович.

Отец мальчика пытался самостоятельно спасти сына, но из-за сильного течения ему это не удалось. Тело ребенка спустя полчаса обнаружил и достал из воды отдыхавший неподалеку мужчина.

"Следователи совместно с экспертами Горецкого межрайонного отдела провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы свидетелей", —сказал Кабакович.

Предварительная причина смерти ребенка — закрытие дыхательных путей водными массами, отметил представитель СК.

Следователи вновь рекомендуют водителям быть внимательными к своим детям на водоемах, особенно к тем, которые не умеют плавать, и предупреждать их о правилах безопасности.

Комментарий начальника отдела информации центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.