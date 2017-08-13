|
Подросток, утонувший на реке в Дрибине, не умел плавать
14.08.2017 13:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Дрибинским районным отделом Следственного комитета
Трагедия случилась днем 13 августа. Как выяснили следователи, подросток вместе с семьей приехали из деревни Пудовня Дрибинского района на реку Бася, расположенную между деревнями Новождановичи и Яськовщина.
"Около 13 часов 40 минут семья находилась на берегу реки, а подросток ходил по воде вдоль берега. Плавать он не умел. Берега реки имеют крутые склоны и резкие перепады глубин. В какой-то момент ребенок ушел под воду и исчез", — рассказал Кабакович.
Отец мальчика пытался самостоятельно спасти сына, но из-за сильного течения ему это не удалось. Тело ребенка спустя полчаса обнаружил и достал из воды отдыхавший неподалеку мужчина.
"Следователи совместно с экспертами Горецкого межрайонного отдела провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы свидетелей", —сказал Кабакович.
Предварительная причина смерти ребенка — закрытие дыхательных путей водными массами, отметил представитель СК.
Следователи вновь рекомендуют водителям быть внимательными к своим детям на водоемах, особенно к тем, которые не умеют плавать, и предупреждать их о правилах безопасности.
Комментарий начальника отдела информации центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник отдела информации центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович рассказал радио Sputnik Беларусь подробности трагического...
|
Архив (Разное)
Комментарии