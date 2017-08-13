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В ЕАЭС создадут общий рынок воздушного транспорта
14.08.2017 14:09 — Разное | Ежедневник
Общий рынок услуг воздушного транспорта в ЕАЭС может быть создан до 2020 года. Соответствующее решение подписали главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Астане.
Как сообщает
План предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих сформировать общий рынок услуг воздушного транспорта в ЕАЭС. Главы правительств также обсудили вопрос о доступе экспортеров государств союза к услугам инфраструктуры морских портов России. Он был вынесен на обсуждение по инициативе казахстанской стороны.
Кроме того, подписаны несколько распоряжений межправсовета. В частности, распоряжение о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС в 2016 году, а также распоряжение о некоторых вопросах использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и финансирования мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
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Общий рынок услуг воздушного транспорта в ЕАЭС может быть создан до 2020 года. Соответствующее решение подписали главы правительств стран ЕАЭС на заседании...
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