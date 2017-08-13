В ЕАЭС создадут общий рынок воздушного транспорта





Общий рынок услуг воздушного транспорта в ЕАЭС может быть создан до 2020 года. Соответствующее решение подписали главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Астане.

Как сообщает БЕЛТА , на заседании межправсовета принято 8 документов, среди которых решение "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы".

План предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих сформировать общий рынок услуг воздушного транспорта в ЕАЭС. Главы правительств также обсудили вопрос о доступе экспортеров государств союза к услугам инфраструктуры морских портов России. Он был вынесен на обсуждение по инициативе казахстанской стороны.

Кроме того, подписаны несколько распоряжений межправсовета. В частности, распоряжение о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС в 2016 году, а также распоряжение о некоторых вопросах использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и финансирования мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.