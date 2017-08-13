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Швед заснял в лесу купание уникального белого лося-мутанта

14.08.2017 14:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Швеции в провинции Вармленд неподалеку у границ Норвегии местный житель по имени Ханс Нильссон смог запечатлеть необычное животное — лося белого цвета. На кадрах видно, как лось переплывает небольшую реку. Затем животное пробует грызть ветку деревца.

Швед заснял в лесу купание уникального белого лося-мутанта
© Sputnik. APTN
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Несмотря на то, что Ханс Нильссон располагался очень близко к животному, лось практически не реагировал на человека. Всего мужчина из Швеции находился порядка 20 минут рядом с лосем. Отрывок из встречи со зверем Нильссон разместил в своем Facebook, она уже набрала полмиллиона просмотров.

Люди в соцсетях назвали существо прибывшим из мифической сказки, такой как "Игра престолов" или "Властелин колец".

Хотя многие пользователи интернета назвали лося альбиносом, ученые назвали точную причину необычного цвета животного. Белый окрас он получил в ходе генетической мутации.

Всего в Швеции насчитывается порядка 100 белых лосей. Из-за своего яркого окраса они очень уязвимы в дикой природе. В Швеции этих животных иногда называют как Дух лося. Встретить их — большая редкость, поскольку они живут глубоко в лесах.

 
 
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Житель Швеции смог заснять в лесу крупного лося белого цвета. Смотрите кадры с необычным животным.

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