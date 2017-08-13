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Жестокое убийство 14-летней школьницы: новые подробности расследования

14.08.2017 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дело по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы Молодечненского района.

В отношении подозреваемого в совершении преступления 24-летнего минчанина назначена стационарная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза, отметила представитель СК.

"Проведение её осуществляет Государственный комитет судебных экспертиз. В отношении мужчины применена мера пресечения — заключение под стражу. Следователи продолжают работу по уголовному делу", — сообщила Гончарова.

Собеседница отметила, что достоверными данными о том, имело ли место еще и изнасилование, следствие пока не располагает.    

Как ранее сообщал Sputnik, 14-летняя школьница была объявлена в розыск еще в конце июля. 1 августа ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве неподалеку от ее места жительства. Тогда же был задержан подозреваемый — минчанин 1993 года рождения.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь о ходе расследования уголовного дела об убийстве 14-летней...

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